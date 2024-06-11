رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بـ"تبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2735، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الاميركية، والذي يدعو الى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل منه، وتبادل الأسرى والمحتجزين، فضلا عن عودة المدنيين الفلسطينيين بشكل آمن إلى مناطق سكنهم في كل مناطق غزة، مع ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية".
وأشادت وزارة الخارجية بـ"اعادة مجلس الأمن التأكيد في قراره على التزامه الثابت بحل الدولتين بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، آملة "ان ينعكس هذا القرار ايجابا على الوضع في لبنان فينفذ قرار مجلس الامن رقم 1701 (2006) بالكامل للوصول إلى استقرار مستدام في الجنوب اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية رحبت بتبني مجلس الامن القرار الاميركي الداعي الى وقف النار في غزة وأملت انعكاسه ايجابا على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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