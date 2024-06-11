شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الرئيس السيسي أكد للعالم موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة حاسمة ومؤثرة، حيث وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الوضع الإنساني المتفاقم في غزة، وأن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من الرسائل التى تضمنتها الكلمة، أبرزها ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مما يعكس التزام مصر العميق بدعم الحقوق الفلسطينية وضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين، خاصة وأن دولة الاحتلال تهدد حياة مليون شخص فلسطينى ما بين ويلات الحرب والقتل والتشريد والتهجير.

ولفت إلى أن دعوة السيسي للمجتمع الدولي بوقف سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين تحمل رسالة قوية بضرورة التحرك السريع لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، والتأكيد على حل الدولتين يؤكد تمسك مصر الثابتة بحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم المبادرات الإنسانية والسياسية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.