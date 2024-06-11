ولي عهد الكويت: نعتز بالعلاقة المتميزة مع المملكة

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وعبر ولي عهد دولة الكويت في رسالتين بعثهما إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، عما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وأواصر حميمة ووشائج قربى تجمع بينهما جيلاً بعد جيل.
وأضاف: "أود أن أعبر عن بالغ اعتزازنا بالعلاقة المتميزة مع الشقيقة الكبرى، مؤكداً حرصنا على المضي قدماً في ترسيخ وتطوير التعاون معها في المجالات والميادين كافة، بما يلبي تطلبات شعبينا الشقيقين، ويحقق لهما المزيد من الرخاء والرقي والازدهار، نحو مستقبل زاهر في ظل التحديات التي تمر بها منطقتنا والعالم بأسره".
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