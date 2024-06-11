ولي عهد الكويت: نعتز بالعلاقة المتميزة مع المملكة

أعرب ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، إثر اختتام زيارته للمملكة.

وعبر ولي عهد دولة الكويت في رسالتين بعثهما إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، عما يربط البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وأواصر حميمة ووشائج قربى تجمع بينهما جيلاً بعد جيل.

وأضاف: "أود أن أعبر عن بالغ اعتزازنا بالعلاقة المتميزة مع الشقيقة الكبرى، مؤكداً حرصنا على المضي قدماً في ترسيخ وتطوير التعاون معها في المجالات والميادين كافة، بما يلبي تطلبات شعبينا الشقيقين، ويحقق لهما المزيد من الرخاء والرقي والازدهار، نحو مستقبل زاهر في ظل التحديات التي تمر بها منطقتنا والعالم بأسره".