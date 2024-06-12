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الرئيس الأوكراني يصل إلى السعودية في ثالث زيارة منذ العام الماضي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

وصل إلى جدة مساء اليوم الأربعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة رسمية للسعودية هي الثالثة له منذ العام الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني في وقت لاحق مع ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير بن عبد العزيز لاستعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون والحوار والتباحث حول إيجاد حل للأزمة الأوكرانية الروسية.

وكان زيلينسكي قد قام بآخر زيارة للسعودية في فبراير الماضي، حينها أكد حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية.

وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني إلى المملكة اليوم قبل ثلاثة أيام من قمة السلام العالمية المقرّر عقدها في سويسرا في 15-و16 يونيو الجاري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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