"أ ف ب": زيلينسكي يصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "الرئيس الأوكراني زيلينسكي يصل إلى السعودية في زيارة غير معلنة".

ووذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن "زيلينسكي وصل إلى مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، في رحلة غير معلنة، وكان في استقباله مسؤولون سعوديو"ن.

ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن جدول زيارته.

وفي آب من العام الماضي، استضافت السعودية محادثات بشأن الحرب استقطبت ممثلين عن أكثر من 40 دولة، غير أن روسيا لم تشارك.

وزار زيلينسكي السعودية في شباط الماضي، حيث أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتعزيز خطته للسلام ومناقشة تبادل محتمل لأسرى الحرب.