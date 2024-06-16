الرحلة 238.. الإمارات تُرسل طائرة إغاثية لقطاع غزة في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات جديدة إلى مدينة العريش المصرية تحمل على متنها 90 طنا من المواد الإغاثية والغذائية، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود الإماراتية التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في القطاع نتيجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وتتضمن المساعدات التي تحملها الطائرة على 450 خيمة، والعديد من السلع الغذائية والتمور، ليصل عدد الرحلات التي أرسلتها الإمارات إلى مدينة العريش المصرية إلى 238 رحلة منذ إطلاق عملية "الفارس الشهم 3".

كانت الإمارات أطلقت مبادرة "الفارس الشهم 3" في 5 نوفمبر الماضي، بقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، بهدف تقديم الدعم الإغاثي العاجل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتضمنت الجهود الإماراتية، نقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع من خلال 395 طائرة منها 103 طائرات شاركت في عملية إسقاط المساعدات جوا عبر مبادرة "طيور الخير"، و6 سفن شحن إلى مدينة العريش المصرية وشمال غزة من الإمارات وقبرص، و1243 شاحنة حملت مساعدات متنوعة؛ ليبلغ مجموع المساعدات المقدمة أكثر من 33 ألف طن من المساعدات الغذائية، والصحية، ومواد الإيواء.

ويجسد النهج الإنساني لدولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني، مواقفها الراسخة على مدار العقود الماضية بمد يد العون لهم في مختلف الظروف، ومواصلة هذا النهج في تقديم المبادرات الإنسانية لغوثهم في الأزمة الحالية.