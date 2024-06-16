هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرًا عن حادث على بُعد 40 ميلًا بحريًا جنوب المخا في اليمن

كشفت هيئة النّقل البحري البريطانيّة، "أنّنا تلقّينا تقريرًا عن حادث على بُعد 40 ميلًا بحريًّا جنوب المخا في ​اليمن​".

وكانت قد أعلنت القيادة المركزيّة الأميركيّة أنّ "في يوم 13 حزيران، قام الحوثيّون المدعومون من إيران باستهداف سفينة "إم/ في فيربينا"، وهي ناقلة بضائع تملكها أوكرانيا وتشغلها بولندا وترفع علم بالاو، بهجومَين منفصلَين بصاروخَين، ما أدّى إلى نشوب حرائق على متنها"، لافتةً إلى أنّ "اليوم، أصدر الطّاقم نداء استغاثة يشير إلى أنّهم كانوا سيتركون السّفينة".

وذكرت أنّ "سفينة "ام/ ف آنا ميتا" ردّت المساعدة، واستعادت البحّارة ونقلتهم إلى برّ الأمان، حيث ترك طاقم البحّارة السّفينة بسبب استمرار الحرائق، وعدم القدرة على السّيطرة"، مشيرةً إلى أنّ "الفرقاطة الإيرانيّة "جمران" كانت على بُعد ثمانية أميال بحريّة من "إم/ في فيربينا" ولم تستجب لنداء الاستغاثة".