رمي الجمرات وصلاة عيد الأضحى.. لمحات من بيت الله الحرام ( صور )

ياسر رشاد - القاهرة - بعيون تفيض بالدموع، وهمسات لا يسمعها إلا الله، ألقى حجاج بيت الله الحرام بالجمرات، ورموا معها أخطاءهم وذنوبهم وأوجاعهم، وأدوا صلاة أول أيام عيد الأضحى وسط أجواءٍ إيمانيةٍ في هذا اليومِ الفضيل.

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وتوافد الحجاج اليوم الأحد على المسجد الحرام مع فجر يوم عيد الأضحى المبارك، لطواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعّلتها الجهات المعنية بشؤون الحرم المكي، ضمن خطتها الميدانية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

رمي الجمرة

وكانت الأفواج توجهت قبل فجر أول أيام عيد الأضحى، من مشعر مزدلفة، إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وتقاطر الحجاج إلى وادي منى قرب مكة لرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات جمعوها في مزدلفة، قبل العودة مجدداً إلى مكة للأضحية وأداء طواف الوداع في المسجد الحرام.

نجاح الخطط الأمنية

وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن شلهوب، اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح، وذلك بوقوف جميع ضيوف الرحمن على صعيد عرفات، وتصعيد حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بأمن وأمان وطمأنينة، حيث قضوا يوم التروية والمبيت في منى قبل استئناف رحلة التصعيد إلى عرفات صباح هذا اليوم، وفق خطط مرورية وتنظيمية متكاملة تميزت بالمرونة والكفاءة في تنفيذ عمليات نقل الحجاج بالحافلات وقطار المشاعر والنقل الترددي.

ونشرت وزارة الحج والعمرة عدد من الصور للحجاج.