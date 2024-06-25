الأمن الأردني يعلن تفجير مواد ناسفة عثر عليها في مخبأة بمخزن في العاصمة

اعلنت قوات الأمن الأردنية اليوم إنها عثرت على عبوات ناسفة مخبأة في مستودع تجاري بمنطقة صناعية جنوب شرق العاصمة عمان وفجرتها. وكان شهود قد قالوا في وقت سابق إن قوات الأمن أغلقت منطقة أبو علندا في عملية أمنية واسعة النطاق تأتي بعد يومين من إعلان السلطات أنها فجرت عبوات ناسفة عثر عليها في موقع آخر بالعاصمة.

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