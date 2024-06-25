الإنتربول أعلن توقيف 219 شخصا في 39 دولة بتهمة الاتجار بالبشر

أعلن الإنتربول الاثنين أن "219 شخصا أوقفوا في إطار عملية واسعة النطاق ضد الاتجار بالبشر نُفّذت بشكل مشترك في 39 دولة".

وأوضح الإنتربول، في بيان، أنه "خلال العملية التي سُميت غلوبال تشاين وأفضت إلى التوقيفات تم العثور على على 1374 شخصا يعتقد أنهم ضحايا، وبينهم 153 طفلا".

ونفّذت العملية في الفترة من 3 إلى 9 حزيران، بقيادة النمسا وبتنسيق من رومانيا واليوروبول وفرونتكس والإنتربول.

وسمحت العملية للسلطات المجرية خصوصا بالقبض على زوجين يشتبه في "استغلالهما ستة من أطفالهما جنسيا وإجبارهم على التسول في الشوارع".

وأكد الإنتربول فتح "276 تحقيقًا جديدًا بعد هذه العملية وتحديد 362 مشتبهًا بهم".