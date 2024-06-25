غالانت من واشنطن: علاقاتنا مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية لمستقبلنا من منظور أمني

وعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال بالعمل على إعادة الاسرى في غزة، وحث على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في ظل توتر العلاقات.

والتقى وزير الدفاع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، المسؤول الأميركي الرئيسي في المفاوضات لإطلاق سراح الاسرى، ثم أجرى محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

واوضح غالانت قبل أن يبدأ اجتماعاته، "أود أن أؤكد أن التزام إسرائيل الأساسي هو إعادة الاسرى، دون استثناء، إلى عائلاتهم ومنازلهم". وأضاف "سنواصل بذل كل جهد ممكن لإعادتهم".

واكد إن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة والذي تقوده واشنطن منذ سنوات عديدة، مهم للغاية". وقال إنه إلى جانب الجيش الإسرائيلي، فإن "علاقاتنا مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية لمستقبلنا من منظور أمني".

وتسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو بحلقة جديدة من التوتر في الأيام الأخيرة مع إدارة بايدن التي اتهمها بتأخير تسليم شحنات الأسلحة والذخيرة.

ومن المتوقع أيضًا أن يجتمع غالانت في واشنطن مع وزير الدفاع لويد أوستن والمسؤول الكبير في البيت الأبيض بريت ماكغورك وآموس هوكستين الذي يركز جهوده على محاولة احتواء التصعيد مع لبنان.