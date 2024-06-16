الرئيس الاوكراني في ختام قمة السلام في سويسرا: روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا وقادتها "غير مستعدين لسلام عادل"، وذلك في ختام قمة حول السلام عقدت في سويسرا.

وراى زيلينسكي بانه "علينا أن نقوم بعملنا، دعونا لا نفكر في روسيا، فلنقم بما علينا فعله. في الوقت الراهن، روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل. هذا واقع". وأضاف أن روسيا بإمكانها بدء التفاوض حول السلام "غدا إذا انسحبت من أراضينا".

واكد الرئيس الأوكراني إن الصين "ليست عدو" أوكرانيا، وشدد على أن "الصين يمكن أن تساعدنا". واردف "هناك مساعدات. هناك حزمات مهمّة. هل هي كافية لتحقيق النصر؟ كلا. هل تصل متأخرة؟ نعم".