الاحتلال الإسرائيلي يحرق صالة المسافرين بمعبر رفح البري

وأكدت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال دمر البنية التحتية واستراحات المسافرين في معبر رفح، كما جرف بالكامل الطرق المؤدية إليه. في السياق ذاته، تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية، أن استمرار إغلاق معبر رفح -البوابة الوحيدة للغزيين مع العالم الخارجي- تسبب في كارثة صحية، وحدوث وفيات لعشرات المرضى، الذين كانوا على قوائم السفر، لافتة النظر إلى وجود أكثر من 30 ألف جريح ومريض بحاجة للسفر بشكل عاجل، لتلقي العلاج خارج مستشفيات القطاع المنهكة بفعل استمرار القصف الإسرائيلي، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
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