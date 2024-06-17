كشف المتحدّث باسم وزارة الخارجية السويسرية فالنتين كليفا، أنّه تمّت في البداية بالخطأ إضافة العراق والأردن إلى قائمة الموقّعين على البيان الختامي للمؤتمر الخاص بأوكرانيا في سويسرا، بسبب "مشكلة في التّنسيق".
وأوضح في حديث لوكالة "نوفوستي"، أنّ "في مثل هذه الحالات، يتلقّى كلّ وفد مشارك في الفعاليّة، البيان النّهائي بشكل مسبق، وبعد ذلك إذا اعترض على توقيعه، يجب عليه إبلاغ الدّولة المضيفة بذلك (سويسرا). ولم يذكر العراق والأردن معارضتهما لهذا النصّ على وجه التّحديد، ولذلك تمّت إضافتهما. لكن لاحقًا، طلبت الدّولتان شطبهما من قائمة الموقّعين بعد نشر البيان الختامي، وهو ما تمّ. لقد كانت مجرّد مشكلة تنسيق"، لافتةً إلى أنّه "لم يواجه أي وفد آخر هذه المشكلة لاحقًا، ولم تتغيّر القائمة فيما بعد".
وكان قد شارك في المؤتمر حول أوكرانيا الّذي عُقد يومَي 15 و16 حزيران الحالي، بالقرب من مدينة لوسيرن في منتجع بورغنستوك في سويسرا، 92 دولة، لكن 56 دولة فقط كانت ممثّلة برؤساء الدّول، منها 38 دولة أوروبيّة. وقد وافقت 80 دولة من أصل 92 على التّوقيع على البيان الختامي.
ودعا البيان إلى إعادة سيطرة كييف على محطّات ومنشآت الطاقة النّوويّة في أوكرانيا، بما في ذلك محطة زابوروجيه الكهروذريّة، وضمان الشّحن التّجاري الحر والكامل والآمن، فضلًا عن الوصول إلى الموانئ البحريّة في البحر الأسود وبحر آزوف؛ وإطلاق سراح جميع أسرى الحرب من الجانبين، وكذلك إعادة جميع "الأطفال المرحّلين والنّازحين بشكل غير قانوني" وغيرهم من المدنيين "المحتجَزين بشكل غير قانوني" إلى أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية سويسرا: العراق والأردن أُضيفا بالخطأ لقائمة الموقعين على البيان الختامي للمؤتمر حول أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.