الأونروا: الأعمال القتالية مستمرة في غزة رغم إعلان الجيش الإسرائيلي

ااشر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني الى إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب قطاع غزة على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي أمس عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

واوضح لازاريني في تصريح للصحفيين في أوسلو، إنه لم يحدث أي وقف للقتال. وأضاف "هناك معلومات تفيد بأنه تم اتخاذ ذلك القرار، لكن المستوى السياسي يقول إنه لم يُتخذ أي شيء" من هذا القبيل.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الأحد الخطط التي أعلنها الجيش الاسرائيلي بتعليق القتال لفترات يوميا على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى داخل القطاع الفلسطيني.