شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطنى.. صناع الخير تضاعف جهودها في العيد بتوزيع اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

واصلت فرق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ مبادرة “صك الأضحية” والتى تستهدف الإنابة عن المضحين في ذبح أضاحيهم وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها فى قرى مصر الأشد احتياجا وخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن مستهدفات المؤسسة في مشروع صك الأضحية لعام 2024 توزيع 35 طن لحوم بلدية بعد ذبحها بمجازر وزارة الزراعة وتنوعت اللحوم ما بين بقري وجاموسي واغنام وتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية واستهداف التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية في عشر محافظات هي الأقصر وقنا وأسيوط والفيوم والجيزة والقاهرة والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية

وأشار عبدالفتاح إلى أن المؤسسة بدأت هذا العام للعام الثالث على التوالي إطلاق مبادرة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين فى كل ربوع مصر تنفيذا لأهداف التحالف الوطنى فى تقديم المساعدات الموسمية للمستهدفين وكون لحوم الأضاحى إحتياج ضروري للأسر الأكثر إحتياجاً فى القرى المستهدفة.

وقال إن صناع الخير تخطط هذا العام مضاعفة الخير الواصل للأسر المستحقة في هذه الأيام المباركة فسوف تقوم بتوزيع كرتونة مواد غذائية، بالإضافة للحوم الأضاحي حتى تأمن كل أسرة مستحقة جميع احتياجاتها الغذائية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وليس فقط تأمين احتياجاتها من لحوم الأضاحي

وأكد عبدالفتاح أن صناع الخير بدأت مرحله عمل مبادرة صك الأضحية بمعاينة واختيار عجول الأضاحي البقرى والجاموسى لهذا العام من خلال لجان متخصصة و يتم ذبح الأضاحي بحسب التوقيتات الشرعية لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلي عصر آخر أيام التشريق، ويتم التنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية ليكون توزيع اللحوم وكرتونة المواد الغذاية بعد الذبح مباشرة لكي تستفيد الأسر من اللحوم مباشرة وسوف يتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى فى المحافظات المستهدفة.

وأوضح أن المؤسسة تتواجد بخدماتها النوعية فى كل القرى الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية وبخاصة فى المناطق الحدودية والنائية وأن لحوم الأضاحي مثلها مثل كل خدمات صناع الخير سوف تصل الى سكان القرى الأشد احتياجا بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين وعبر فريق عمل المؤسسة المنتشر فى المحافظات المختلفة وأن من بين المحافظات التى سوف يتم التوزيع فيها الفيوم وسوهاج والأقصر وأسوان والبحيرة والغربية وغيرها من المحافظات.

واختتم الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن دخول صناع الخير مجال الوكالة عن المضحين في الأضاحي وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة يأتي موازيا لتوسع المؤسسة فى أنشطتها الخيرية المتعددة لتلبية الاحتياجات الاهم جنبا الى جنب مع تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجال الوقاية من الإصابة بالعمى من خلال مبادرة عنيك فى عنينا وحماية مرضى القدم السكري من بتر القدم، كذلك ما تنفذه المؤسسة من مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر لصالح توفير فرص دخل معقولة للأسر الأشد احتياج من خلال توفير مراكب الصيد لصغار الصيادين وغيرها من المشروعات التنموية.