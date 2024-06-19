شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: ثورة 30 يونيو أعادت للدولة المصرية مكانتها إقليميا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من براثن جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت البداية الحقيقة لبناء الجمهورية الجديدة واستعادت الدولة المصرية بناء مؤسساتها وريادتها فى المنطقة بالكامل، سواء على الصعيد الإقليمى، العربى، والدولى.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو جاءت للإطاحة بالتحديات الأمنية السابقة، والمُطالبة بسقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإزاحة الستار عن مخططاتها الإجرامية للإضرار بأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، شهدت في أعقاب الثورة موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية والأفعال الإجرامية التى قاموا بها ضد الشعب المصرى.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الدولة المصرية نجحت على مدار السنوات الـ11 الأخيرة فى توثيق انتصارات حظيت بالعديد من الإرشادات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وتمكنت من إرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد، وكانت البداية فى 30 يونيو 2013 حينما قال الشعب المصرى كلمته وأعلن رفضه القطعي للجماعة الإرهابية ولفظها دون رجعة.