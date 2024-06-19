شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المالية الموحد يلزم المركزى للمحاسبات تقديم حسابا ختاميا لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

اشترطت المادة 68 من قانون "تأمين المالية الموحد" رقم 6 لسنه 2022 ،على الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم تقريرًا سنويًا لمجلس النواب عن مراجعة القوائم المـالية والحساب الختامي وتقييم الأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المـالية ، ويرسل نسخة منها إلي مجلس الشيوخ والوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

وعرف قانون المالية الموحد الحساب الختامى بأنه تقرير عن التنفيذ الفعلى لموازنات الجهات الادارية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والملحقة بها فى نهاية السنة المالية.