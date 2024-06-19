شكرا لقرائتكم خبر عن قانون العمل.. يحظر تشغيل الأطفال قبل 14 سنة ويجوز تدريبهم فى عمر الـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد السن الذى يجوز تشغيل فيه الأطفال، حيث نصت المادة 99 من القانون على ما يلى: يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة".

وتجدر الإشارة الى ان العالم احتفى في وقت سابق من هذا الشهربـ"اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال" الذى دشنته منظمة العمل الدولية في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.



