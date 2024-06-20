شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيارته كوريا الشمالية.. بوتين يبحث الشراكة الشاملة في فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى فيتنام، اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن الزيارة هي الخامسة التي يقوم بها بوتين لفيتنام، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي توجه جوا إلى هانوي، قادما من بيونج يانج، بعد ختام زيارته لكوريا الشمالية. بوتين في فيتنام وفي هانوي، من المقرر أن يجري بوتين محادثات مع جميع كبار المسؤولين، وتحديدا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، والرئيس تو لام، ورئيس الوزراء فام مينه تينه، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) تران ثانه مان.

ومن المنتظر أن تشمل المحادثات مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيارة بوتين تؤكد العلاقات المتواصلة بين البلدين على مدار عقود، في مواجهة الانتقادات الأمريكية لغزو روسيا لأرضاي أوكرانيا.

ونقلت بلومبرج عن بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الفيتنامية: "تثبت هذه الزيارة أن فيتنام تقوم على نحو نشط بتنفيذ سياستها الخارجية بروح الاستقلال والاعتماد على النفس والتنويع والتعددية".

وكانت السفار الأمريكية في هانوي انتقدت الزيارة أمس الأول الاثنين، وقالت إنه لا ينبغي لأي دولة منح بوتين منصة للدعاية "لحربه العدوانية، والسماح له بتطبيع فظائعه".

يشار إلى أن بوتين زار فيتنام أربع مرات في السابق، في شباط/فبراير 2001، وفي نوفمبر 2006 ، وفي نوفمبر 2013 والرابعة في نوفمبر .2017.