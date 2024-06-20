هيئة الإحصاء السعودية: أكثر من 1.8 مليون حاج خلال موسم حج هذا العام

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن "إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج"، وقد أُصدِرت تأشيرات الحج للدول بحسب عدد من المسلمين في كلّ منها، فحصلت قارّة آسيا على العدد الأكبر من الحجاج، حيث كانت حصّة إندونيسيا 229.000 تأشيرة حج، تلتها باكستان بـ179.210 تأشيرة، والهند بـ175.025 تأشيرة.

وأوضحت الهيئة أن "نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3%، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت 63.3%، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية 11.3%، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2%".