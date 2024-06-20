الخارجية الأرمينية: مستعدون لإنهاء مسودة معاهدة السلام مع أذربيجان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأرميني أرارات ميزويان، اليوم الخميس استعداد بلاده لإنهاء مسودة معاهدة السلام التي سيجري توقيعها مع باكو خلال شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أهمية المضي قدمًا في عملية ترسيم الحدود بين البلدين.



وقال الوزير الأرميني فى تصريحات صحفية أعقبت اجتماعه مع نظيره الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس اليوم في يريفان "لقد أطلعت زميلي على التقدم الذي أحرزناه في استعادة العلاقات مع جيراننا، إلى جانب الجهود التي نبذلها في سبيل ترسيخ سلام دائم في منطقة جنوب القوقاز. فقد بدأنا في عملية ترسيم الحدود مع أذربيجان استنادا إلى أعلان ألما-أتا لعام 1991"، الذي بموجبه تعترف الدولتان بشكل متبادل بوحدة أراضيهما وسيادتهما.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية.

وشدد كبير الدبلوماسيين الأرمن على أهمية استمرار عملية ترسيم الحدود مع أذربيجان واعتراف كل طرف بسيادة الطرف الأخر.

كما أكد أنه "من المهم أيضًا إتمام معاهدة السلام مع أذربيجان.. موضحًا: "لقد أرسلنا العديد من المقترحات البناءة إلى الجانب الأذري، ونحن مستعدون لإنهاء وإبرام الاتفاقية خلال الشهر المقبل"، مُشيرًا إلى أن أرمينيا لم تتلق أي رد على هذه المقترحات من أذربيجان حتى الآن.