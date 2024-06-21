شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليار جنيه استثمارات موجهة لتنمية المحافظات 35% منها للصعيد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بلغت الاستثمارات الموجهة لتنمية المحافظات نحو 28 مليار جنيه فى خِطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه فى عام 23/2024.

وتأتي هذه الزيادة بنسبة زيادة تناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى 3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة فى إطار المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما راعت الخطة فى توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جملة الاستثمارات الـموزعة، لتضييق الفجوات التنموية.

الجدير بالذكر أن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدل نمو في حدود 4.2% في عام 2024/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع للعام المالي الجديد، وقدرة 2,9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2024/2025 ، مقابل 11,9 تريليون جنيه متوقع في عام 2023/2024.