شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة برلمانية لتجنب التداعيات السلبية للذكاء الاصطناعى على التوظيف والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس الشيوخ عدد من التوصيات في شأن الاستثمار وسوق العمل والتشغيل وبعض الحلول المقترحة للمساهمة في إيجاد حلول لمشكلة البطالة وومعالجة التداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي على فرص التوظيف، أبرزها ما يأتي:

- توجيه المزيد من الاهتمام إلى تطوير رأس المال البشرى عبر المزيد من الاهتمام بالعملية التعليمية والبحوث العلمية، بما يضمن المواسعة بينها وبين متطلبات وحاجات سوق العمل.

- العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات من النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح.

- إطلاق برنامج تحفيزي كبير للحفاظ على فرص العمل والمشروعات.

- اعداد الدراسات المستمرة بشأن خريطة وظائف المستقبل لبناء كوادر شابة تغطي احتياجات سوق العمل في المستقبل، فمن الأهمية بمكان أن تركز استراتيجيتا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مصر على العنصر البشري ومدى تمتعه بالإمكانيات اللازمة المواسعة مع قدرات الذكاء الاصطناعي العمل على توسيع قاعدة التحول الرقمي.

- التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث إنها أكثر قدرة على التكيف والمرونة لاستيعاب التغيرات المختلفة نظرا لحجمها وسرعتها في تغيير صلاح أعمالها.

- معالجة التحديات التي يمكن أن يفرضها الذكاء الاصطناعي على العمل في بعض المهن أو الوظائف.