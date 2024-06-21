برلمانية: ظاهرة الحج بشكل غير قانونى تحتاج إلى حلول جذرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رحبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ملف وفيات الحجاج المصريين وتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمتابعة وإدارة الوضع على أرض الواقع، خاصة فى ضوء الأرقام الكبيرة التى تم الحديث عنها وتجاوزها الـ 300 مواطن، جميعهم غير مُسجلين عبر بوابة الحج والعمرة، وخرجوا من البلاد فى إطار غير قانوني لمنظومة الحج.

وأكدت أن ظاهرة السفر بشكل غير قانونى لأداء فريضة الحج ليست بجديدة ومنتشرة في كثير من القرى خلال الفترة الأخيرة، وخرج بشأنها العديد من التحذيرات على مستوى المواطن والشركات العاملة فى القطاع، إلا أنها لم تؤتي ثمارها بالصورة الأفضل، وهو أمر يتطلب أن يكون لدى الحكومة دراسة بشأنها على كافة المستويات، وأن نكون أمام حلول جذرية وليس فقط فرض عقوبات على الشركات التى يثبت تورطها فى الوقائع الأخيرة.

وأوضحت البرلمانية، أهمية أن نكون أمام دراسة حقيقية على أرض الواقع لهذه الظاهرة حتى يتم القضاء عليها نهائيًا، وخلق حالة من الوعي لدى المواطن هو الأهم، مع ضرورة أن تدرس الحكومة أهمية توفير تسهيلات وبرامج مخفضة للحج بصورة أكبر في الأعوام القادمة، مع تشديد الرقابة على الشركات التي تعمل في القطاع لمنعها من مخالفة أي شكل من أشكال القانون، مشيرة إلى أن المسألة تحتاج لحلول جذرية من الأساس وليس الحديث عن عقوبات فقط.