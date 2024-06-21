كثافة الفصل 25 طالبًا.. ما مصروفات المدرسة المصرية للغات في أكتوبر؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تعد المدرسة المصرية للغات - Egyptian Language School في مدينة 6 أكتوبر، التي تم افتتاحها عام 2016، من المدارس التي تشهد إقبالا كبيرا من أولياء الأمور لالتحاق أبنائهم بالدراسة بها.

تتميز المدرسة بعد أقسام هما: "سيمي إنترناشونال -تعليم مصري-، وبريطاني، وأمريكي" ، إذ تبلغ قيمة المصروفات بها للعام الدراسي الواحد نحو 58 ألف جنيه مصري.

"الخليج 365" في السطور التالية ينشر أبرز التفاصيل عن مصروفات المدرسة المصرية للغات أكتوبر وهي كالآتي:

- المصروفات المدرسية للعام الدراسي تشمل رسوم التعليم والكتب والأنشطة.

- رسوم تسجيل 10,000 جنيه مصري تدفع مرة واحدة فقط لقسم الناشونال.

- رسوم تسجيل 10,000 جنيه مصري تدفع مرة واحدة لقسم الانترناشونال.

- مصروفات الباص 18,000 جنيه مصري.

- رسوم يوينفورم لقسم الانترناشونال 1,000 جنيه مصري.

- كثافة الفصل 25 طالبا كحد أقصى.

- يفتح باب التقديم في شهر ديسمبر.

- سن القبول 3 سنوات و10 أشهر في 1 أكتوبر.

- سن القبول لقسم الناشونال من 4 إلى 5 سنوات.

- يتم تدريس اللغة الإضافية من الصف الثالث الإبتدائي "Grade 3".

يذكر أن عنوان المدرسة المصرية للغات أكتوبر –Egyptian Language School October –ELS يقع في ميدان النجدة- الحي الرابع- أمام دار محمد عماد راغب في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

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