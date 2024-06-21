مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مدينة نابلس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتدى مستوطنون اليوم على الفلسطينيين ومنازلهم، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عشرات المستوطنين هاجموا قرى بورين وبيت فوريك وبيتا بمدينة نابلس، واعتدوا على الفلسطينيين ومنازلهم تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتقلت خمسة شبان بعد اقتحام عدة أحياء في مدينة نابلس.

وفي سياق متصل، نفّذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين في مخيم الجلزون قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال لمحيط رام الله.

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