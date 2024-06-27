شدد مسؤول أميركي كبير في حديث لـ"رويترز"، على أن "مسؤولين أميركيين كبارا أبلغوا اليوم الأربعاء وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي يزور واشنطن أن الولايات المتحدة لا تزال تعلق شحنة ذخائر ثقيلة لإسرائيل لحين اتمام عملية مراجعة".
وقلفت المسؤول، الذي كان يقدم إفادة صحفية عن اجتماع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان مع جالانت، أن "الحكومتين ما زالتا تجريان مناقشات حول الشحنة الوحيدة من القنابل الثقيلة التي أوقفها الرئيس جو بايدن في أوائل أيار بسبب مخاوف من أن الأسلحة قد تتسبب في مقتل عدد أكبر من الفلسطينيين في غزة".
وأكد أن "لا أحد يريد حربا بين إسرائيل وحزب الله، ونعتقد أن إيران لم تقم بعمليات لتطوير سلاح نووي لكنها قامت بخطوات استفزازية"، مضيفاً "أميركا وإسرائيل تتطلعان لترتيب اجتماع حوار استراتيجي قريبا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "غالانت ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بحثا ضرورة تغيير "لواقع الأمني على حدود إسرائيل مع لبنان والتعاون في وجه الطموحات النووية الإيرانية".
ولفت المكتب، الى أن "غالانت يقول عقب اجتماعات مع مسؤولين أميركيين إنه أحرز تقدما كبيرا فيما يخص مسألة تزويد إسرائيل بالذخائر".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي لـ"رويترز": أميركا وإسرائيل تتطلعان لترتيب حوار استراتيجي قريبا ولا أحد يريد حربا بين إسرائيل وحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.