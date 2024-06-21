شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات وفعاليات ترفيهية للتحالف الوطنى على مدار أيام عيد الأضحى..صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، على تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية بمحافظات الجمهورية لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الأسر الاولى بالرعاية، هذا بجانب مبادراته لتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقًا.

فعاليات التحالف الوطني بعيد الاضحى

وشملت حفلات لنشر البهجة والفرحة على الأطفال والأولى بالرعاية، كان من بينها حفل مسرحي بمحافظة الاسكندرية بالمشاركة مع مكتبة الاسكندرية، بعنوان ( نحن هنا ) وذلك بحضور ذوي الهمم و أسرهم و لفيف من الشخصيات العامة المهتمه بملف ذوي الهمم.

وقامت أمانة محافظة الاسماعيلية بتنظيم حفل ترفيهي للأطفال في مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد الإسماعيلية، حيث كان برنامج الحفل أغاني اطفال وألعاب وتوزيع هدايا وألعاب.

كما نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة قنا، حفلًا شعبيًا ضخمًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك إيمانًا منها بأهمية بين أهالي المحافظة في هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة من الأغاني التراثية الصعيدية، وعروضًا ترفيهية شيقة، وألعابًا ممتعة للأطفال، وذلك بهدف إدخال البهجة على قلوبهم وإسعادهم في هذه المناسبة السعيدة.

جهود التحالف الوطني لادخال الهجة على المواطنين

ونظمت أمانة شمال سيناء حفل غنائى يتضمن الأغانى البدوية التراثية والدبكة السيناوى، وايضًا عمل معرض للمنتجات السيناوية التراثية على شاطئ العريش، وذلك لإدخال البهجة على قلوب الأسر السيناوية.



فعاليات التحالف الوطني بعيد الأضحى فعاليات التحالف الوطني بعيد الأضحى

بينما شاركت مؤسسة الجارحي مواطني الفيوم وأسرهم فرحة عيد الأضحى في الأندية الاجتماعية والمتنزهات العامة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث حرص قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها على التواجد في نادي المحافظة وسط المواطنين وقاموا بتنظيم عدد من الفقرات الفنية والترفيهية للأطفال، وتوزيع الحلوى والشيكولاتة والبالونات والهدايا علي المواطنين وأطفالهم.

فعاليات التحالف الوطني بالعيد