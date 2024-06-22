جامعة الروح القدس - الكسليك احتفلت بتخريج "دفعة الثبات"

احتفلت جامعة الروح القدس - الكسليك بتخريج "دفعة الثبات Class of Fortitude" من طلّابها وطالباتها حاملي شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه. وقد أطلق رئيس الجامعة الأب طلال هاشم دفعة العام 2024، خلال احتفالات التخرّج التي نظّمتها الجامعة في حرمها الرئيسي في الكسليك على مدى ثلاثة أيام.

وهنّأ هاشم المتخرّجين متوجهًا إليهم بالقول، "اسم دفعتكم يعبّر حقًا عن تجربتكم. بالفعل، الثبات هو الشجاعة في مواجهة الشدائد. إنه الصمود في الأوقات الصعبة، القوة للاستمرار في المحاولة عندما يستسلم الآخرون. التحديات التي واجهتموها قد ساهمت في تشكيل حياتكم. لقد علّمتكم دروسًا لا يمكن لأي فصل دراسي أن يعلّمها. لقد تعلّمتم كيف تتكيفون، وتثابرون، وتزدهرون، وهذا سيخدمكم جيدًا في الحياة. اليوم هو يوم للتعبير عن امتناننا لسماتكم المميزة، وقبل كل شيء، لكل من ساعدكم لتحقيق ذلك: عائلاتكم التي كانت دعمكم الدائم؛ الهيئة التعليمية التي أرشدت رحلتكم الأكاديمية، الإداريين والموظفين الذين شكّلوا بيئة تعلّمكم".

كما دعاهم إلى "أن يكونوا أنفسهم"، مشيرًا إلى "الفرص العديدة المتاحة الآن في العالم. وحثّهم على بناء لبنان الغد ومواصلة الحلم الكبير والتحلّي بالجرأة"، متمنيًا لهم "حياة مليئة بالأهداف والنجاحات".

يشار الى ان الجامعة كرّمت الجامعة الممثل صلاح تيزاني المعروف بأبو سليم. كما منحت الجامعة في الاحتفال الأخير دكتوراه فخرية إلى الممثل والكاتب والموسيقي وأستاذ المسرح وخرّيج الجامعة جورج خباز، كعربون تقدير لفنان فريد من نوعه جسّد روح الصمود والإبداع اللبناني.