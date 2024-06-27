ماغرو التقى لجنة الشؤون الخارجية: فرنسا حريصة على تحقيق حل مستدام في الاراضي الفلسطينية والمنطقة

التقت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة النائب فادي علامة السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

وناقش الجانبان الاوضاع في لبنان والمنطقة مع "تشديد فرنسا على ترجمة مبادرات الحل وانعكاسها على لبنان والسعي الى التخفيف من التوتر وعدم تحوله الى حرب شاملة".

وشدد ماغرو على "استراتيجية فرنسا لبلورة حل سياسي في لبنان على ان تحظى بتعاط جدي من الافرقاء والتفاعل معها وان يجري العمل على انتخاب رئيس من دون ربط الاستحقاق بالاحداث الدائرة في غزة".

واكد على توجه "فرنسا الى ضرورة وضع استراتيجية منطقية لحل ازمة النازحين السوريين على ارضه وان فرنسا ترغب في المساعدة في هذا الملف. وهذا ما ستعمل عليه في بروكسيل مع ضرورة التوصل الى حل سياسي في سوريا من دون ان يتحمل لبنان لعبة الانتظار".

كذلك اكد ماغرو على "حرص فرنسا على تحقيق حل مستدام في الاراضي الفلسطينية والمنطقة على غرار النجاح الذي تحقق في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. وان ثمة فرصة لتثبيت نقاط الحدود البرية بين الطرفين بناء على هدنة عام 1949".