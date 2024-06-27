وسائل إعلام إسرائيلية: حريق في غابة بيريا عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نشوب "حريق في غابة بيريا عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان".

وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو ‏التي طالت مدينة النبطية وبلدة سحمر، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية القاعدة الأساسية للدفاع الجوي ‏الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "استهداف دراجة نارية في بلدة سحمر في البقاع الغربي،".

ونعى الإعلام الحربي في "حزب الله"، "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد علاء الدين "الياس" مواليد عام ١٩٨٥ من بلدة سحمر في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".