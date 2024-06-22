شكرا لقرائتكم خبر عن مهام محددة للجمعية العامة للتحالف الوطنى.. أبرزها اعتماد الخطط السنوية والان مع تفاصيل الخبر

أصبح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ذراع تنموية مهم داخل الدولة وذلك من خلال التنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، والقضاء على ازدواجية المساعدات الإنسانية بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني المنضمة إليه.

وهناك اختصاصات للجمعية العامة للتحالف الوطني وهي إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف، وإقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف، وانتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغر، واعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.

ويجوز للجمعية اعتماد الخطة العامة السنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف، والمصادقة على القوائم المالية، والنظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية، ومتابعة وتقييم أداء مجلس الأمنا، وكذلك النظر فـي كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.