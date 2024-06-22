شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة بيانات لحصر الفئات المستحقة.. تعرف على مستهدفات التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

يهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفى سبيل تحقيق ذلك يتعاون التحالف مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها مـن بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفـرد بحسبانه القاعـدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خـلال النفاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.

ووفقا للقانون يعمل التحالف على إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

ويحق للتحالف وفقا للقانون، عقد المؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي، وأخيرا إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.