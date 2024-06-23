شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الرحلات الجوية من مطار مانشستر.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار مانشستر الإلغاء أو التأخير الشديد.

ويأتي هذا جراء مشكلة في إمدادات الكهرباء، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأحد. انقطاع في الكهرباء وبينت أن المطار والعديد من المباني الأخرى تضررت جراء انقطاع الكهرباء في المنطقة المحلية.

وذكر متحدث باسم مطار مانشستر، أنه من المرجح أن يلغى عدد "كبير" من الرحلات الجوية اليوم الأحد. الخدمات ستظل متأثرة وأضاف: وإنه يتعين على المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأشارت سكاي نيوز، أن التيار الكهربائي عاد، لكن الخدمات ستظل متأثرة طوال اليوم مع استئناف العمليات ببطء.