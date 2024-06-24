شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبًا بالمزيد من الأسلحة.. زيلينسكي يرغب في ضرب أهداف بالعمق الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة والسماح بضرب عمق الأراضي الروسية، وذلك في ضوء القصف المتواصل على مدينة خاركيف.

وقال زيلينسكي في خطابه بالفيديو مساء الأحد: "يجب تدمير الطائرات الحربية الروسية أينما كانت بكل الوسائل المتاحة المؤثرة". منع الغارات الجوية وأشار زيلينسكي إلى ضرورة منع الغارات الجوية، مثل الغارة الأخيرة على مدينة خاركيف، والتي قال إنها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

وتابع أن الرفع الأخير لحظر فرضته الدول الغربية على إطلاق النار على الأراضي الروسية القريبة من الحدود بالأسلحة التي جرى تزويدنا بها قد أدى بالفعل إلى نتائج.

وأشار إلى تدمير "جزء من القدرة الإرهابية الروسية"، ولكنه جزء فقط، وقال إن الأوكرانيين بحاجة إلى حماية أفضل، قائلًا: "نحن بحاجة إلى أسلحة مناسبة للأوكرانيين". الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأشار زيلينسكي إلى أن المفاوضات بشأن هذه المسألة مستمرة، مضيفًا أنه يتوقع المزيد من التقدم خلال الأسابيع المقبلة.

كما يرى زيلينسكي أن هناك تقدمًا في مساعي بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إن مفاوضات الانضمام ستبدأ الأسبوع المقبل، الذي وصفه بأنه "أسبوع تاريخي حقًا".

وقال زيلينسكي إن بدء المفاوضات أصبح ممكنًا بفضل أولئك الذين حملوا السلاح للدفاع عن أوكرانيا في 24 فبراير، عندما بدأ الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا قبل أكثر من عامين.