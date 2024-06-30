شكرا لقرائتكم خبر عن "فولكس فاجن" تحظر على مديريها استخدام سيارات من "بورشة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، حظر استخدام سيارات خدمة طراز بورشه لكبار مديري الشركة.

وأعلنت فولكس فاجن أنه لم يعد من الممكن منذ بداية العام طلب سيارة بورشة، كسيارة خدمة للمديرين. توفير التكاليف ويتعلق السبب بالمال، موضحة أن هذا الإجراء هو فعلا من قبيل توفير التكاليف.

ويسري هذا الإجراء على حوالي 200 موظف، وكانت فولكس فاجن وضعت مؤخرًا برنامجًا للكفاءة والتوفير.

ومن المنتظر أن يحقق البرنامج هذا العام تحسنا في النتائج بقيمة أربعة مليارات يورو، على أن يصل هذا المبلغ إلى سبعة مليارات يورو في عام 2025 ثم إلى عشرة مليارات يورو سنويًا اعتبارًا من عام 2026. حظر سيارات الخدمة طراز بورشة ولم يذكر المتحدث قيمة المبلغ الذي سيوفر من خلال حظر سيارات الخدمة طراز بورشة.

وأفاد تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية بأن امتياز استخدام سيارات خدمة طراز بورشة، سيظل محفوظًا لمديري شركة بورشه نفسها وأعضاء مجلس الإدارة.

وكشف التقرير أن هناك شكاوى تم تقديمها بالفعل لدى محكمة العمل في مدينة براونشفايج ضد قرار حظر سيارات الخدمة طراز بورشة.