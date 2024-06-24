قطر: نحاول الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار بغزة بأسرع وقت

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 ، إنها تحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ب غزة وتبادل الأسرى "في أسرع وقت ممكن".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مدريد، بحسب بث نقلته قناة "الجزيرة" القطرية : "نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أنه "التزام أخلاقي"

وأضاف: "نحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأسرع وقت ممكن".

وتابع :"نعول على شركائنا لممارسة كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية".

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل و حماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد المسؤول القطري أن "وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات".

ويترأس الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفد دولة قطر في افتتاح الحوار الاستراتيجي القطري الإسباني الأول، الذي يعقد اليوم في مدريد، بحسب بيان للخارجية القطرية الخميس.

ويهدف الحوار إلى الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين، لاسيما في مجالات السياسة والدفاع والأمن والعدل والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والابتكار.

كما يبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، خاصة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.

المصدر : وكالات