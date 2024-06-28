الاتحاد الأوروبي: الوضع في غزة مزر جدا والأيام الأخيرة كانت الأكثر دموية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، صباح اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، أن "الوضع في غزة مزر جدا وأن نهاية الأسبوع الماضي كانت من أكثر الأيام دموية في غزة".

وتطرق بوريل إلى الأوضاع في غزة خلال تصريحات لصحافيين، قائلاً إن نهاية الأسبوع الماضي كانت من أكثر الأيام دموية حيث فقد أكثر من 100 فلسطيني حياتهم في الهجمات.

ولفت بوريل إلى أن إدخال المساعدات إلى غزة بات شبه مستحيل.

وأشار إلى أن المساعدات تنتظر على الحدود وتفسد ويتم إتلاف كثير منها.

وذكر بوريل أن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن للسلام والمدعوم من الاتحاد الأوروبي "لم يطبق".

وأوضح أن "بيان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأخير أكد للأسف أنه لن يتم تنفيذ هذه الخطة".

ومن ناحية أخرى، قال بوريل إن خطر تأثير هذه الحرب على جنوب لبنان وامتدادها يتزايد يوما بعد يوم، وأعرب عن بالغ قلقه في هذا الإطار.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي الثلاثاء المصادقة على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

بدورها قالت وزير الخارجية البلجيكية، إن الوضع في غزة مستمر في التدهور رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار.

وأكدت الوزيرة البلجيكية، أن الاتحاد الأوروبي عليه اتخاذ كل الوسائل المتاحة لإجبار الأطراف على وقف إطلاق النار.

المصدر : وكالات