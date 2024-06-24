شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دول أوروبية تعتزم تطوير أسلحة بعيدة المدى.. ما الأهداف؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم 3 دول أوروبية تطوير أسلحة بعيدة المدى، وهي ألمانيا وفرنسا وبولندا.

وصرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستريوس، في باريس اليوم الاثنين، أن هناك فجوة كبيرة فيما يسمى بالأسلحة بعيدة المدى في القدرات الدفاعية لأوروبا. مشروعات دفاعية أوروبية وتهدف الدول الثلاث بحلول قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الأمريكية واشنطن في يوليو المقبل، إلى جمع "مجموعة من الدول الأوروبية التي اتفقت على سد هذه الفجوة على المدى المتوسط إلى الطويل.

ومن الممكن بعد ذلك في القمة أن يوقع على إعلان نوايا بهذا الشأن.

وبين بيستوريوس أن الأوروبيين سيظهرون في واشنطن مدى القوة والموثوقية اللتين سيسهمون بها في هذا المشروع. ربط دبابات قتالية وكان بيستوريوس زار في أبريل الماضي، فرنسا للاتفاق على مشروع تسليح محوري يقدر بمليارات اليورو.

ويهدف المشروع الذي يطلق عليه نظام القتال الأرضي الرئيسي، إلى ربط دبابات قتالية عبر شبكة بيانات بأسلحة دعم مثل المسيرات وغيرها من الأنظمة غير المأهولة.

ويستهدفون تحقيق قفزة في التكنولوجيا العسكرية، مع الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تحديث نظم أسلحتها، لا سيما مع اندلاع حرب أوكرانيا.