شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع جنوب جزر فيجي، وكان على عمق 624.5 كيلومتراً، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

