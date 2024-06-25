شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع لجنة السياحة بالنواب لمناقشة أزمة الحجاج إلى غد لحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، تأجيل اجتماع اللجنة اليوم الذي كان من المقرر أن يتناول مناقشة الأوضاع المأساوية التي تعرض لها الحجاج المصريون الذي أدوا فريضة الحج في العام الهجري الحالي 1445 هجريا، وما الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم تكرارها، من خلال تطبيق أحكام القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب في ذات الشأن.

وقال رئيس لجنة السياحة، في كلمة لها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن اللجنة كان المفترض أن تعقد اجتماعها اليوم بحضور وزير السياحة والمسئولين المعنيين، ونظرا لتواجد الوزير وعدد من قيادات الوزارة خارج البلاد لذلك نستأذن أن تنعقد اللجنة غدا وليس اليوم، حيث أفضل حضور الوزير بنفسه في الاجتماع، وهو ما تجاوب معه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بالموافقة.