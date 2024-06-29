نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: غالانت يعتبر الآن أن مهاجمة حزب الله أمر غير حكيم

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أيد مهاجمة حزب الله إثر عملية تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى) لكنه الآن يعتبر الأمر غير حكيم".

وزعم المسؤولون أن "خطر اتساع الحرب مع حزب الله مازال مرتفعا بشكل كبير".

في وقت سابق، أشار غالانت إلى "أنني قلت للأميركيين لا نريد حربا في الشمال وسنقبل باتفاق يبقي حزب الله بعيدا عن الحدود"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

في السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله: "أبلغنا غالانت أن واشنطن لن تسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتانياهو بمواصلة الاستهتار بنا بهذه الطريقة".

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، أفادت صحيفة "معاريف" عن "حالة إرهاق جسدي وتعب نفسي بين العديد من الجنود الإسرائيليين بسبب الحرب في غزة".

وأوضحت أن "ضابطًا بارزًا أبلغ قيادة الجيش بضرورة التخلي عن شعار عمليات بأي ثمن وأن الجيش غير جاهز لحرب طويلة بالشمال".