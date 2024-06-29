الكرملين: إبقاء فون دير لايين وتعيين كالاس سيء للعلاقات مع موسكو

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "إبقاء الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية وتعيين الإستونية كايا كالاس مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي سيء للعلاقات مع موسكو".

ولفت بيسكوف، الى ان "فون دير لايين لا تؤيد تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا"، مؤكداً أن "كالاس معروفة بتصريحاتها المتصلّبة وفي بعض الأحيان المعادية للروس والعنيفة".

وأضاف بيسكوف "لهذا السبب لا نعتقد أن الدبلوماسية الأوروبية يمكنها العمل بأي شكل من الأشكال لتطبيع العلاقات"، مضيفاً أن "آفاق العلاقات بين موسكو وبروكسل سيئة".

وكان قد اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الخميس خلال قمة في بروكسل على إبقاء أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية، وهي تشغل منصبها منذ نهاية العام 2019. كما اتفق القادة على تعيين رئيسة الوزراء الإستونية الليبرالية كايا كالاس مسؤولة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خلفا للإسباني جوزيب بوريل.