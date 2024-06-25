"ا ف ب": نشوب حريق داخل البرلمان في نيروبي بعد أن اقتحمه متظاهرون

أفاد مراسل وكالة "فرانس برس"، بأن "حريقاً شب داخل البرلمان في نيروبي بعدما اقتحم متظاهرون المبنى حيث تجري مناقشة مقترحات لزيادة الضرائب أثارت غضبًا واسع النطاق وحركة احتجاجية مناهضة للحكومة". وتجاوز مئات المتظاهرين حواجز أقامتها الشرطة خارج البرلمان وعبروا أبواب المبنى، بحسب لقطات بثها التلفزيون الكيني.

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