هاريسون مان الرائد المستقيل من الاستخبارات الدفاعية الأميركية: فقدت الثقة في وكالتي بسبب دعمها إسرائيل

اشار هاريسون مان، الرائد المستقيل من الاستخبارات الدفاعية الأميركية، الى انه فقد الثقة بوكالته بسبب دعمها إسرائيل، وقد وجد تعاطفا من زملائه بعد الاستقالة.
واردف في حديث لقناة "الجزيرة"، بانه "هناك الكثير من الجنود وعملاء الاستخبارات يشعرون بنفس الاستياء الذي دفعني لتقديم استقالته"، وتابع "استقالتي أحدثت قدرا من التغيير في رؤية ما يجري في غزة". واشار الى ان هناك اهتمام متزايد في صفوف الاستخبارات الدفاعية الأميركية بما يجري في غزة بعد استقالتي.
وتابع "زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن لا تعني شيئا لأنه ليس هو صاحب القرار الرئيسي في إسرائيل، والحرب الإسرائيلية في غزة لم تكن لتستمر بهذه القوة لولا الدعم الأميركي لإسرائيل".
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