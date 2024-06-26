الخارجية الاماراتية: وساطة اماراتية بين روسيا وأوكرانيا تفضي الى اتمام عملية تبادل أسرى حرب بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الاماراتية نجاح جهود وساطة أجرتها دولة الإمارات بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا وأدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 180 أسيراً من كلا الجانبين.

ويأتي نجاح الوساطة الجديدة والتي تعتبر الخامسة من نوعها منذ بداية العام الجاري تجسيدا لعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين، واعتبارها وسيطاً موثوقاً به لدى الطرفين، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية "وام".

وتوجهت وزارة الخارجية الاماراتية بالشكر إلى حكومتي كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما، الأمر الذي أدى إلى نجاح جهود دولة الإمارات.

واكدت "استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين"، مؤكدة أن "الحوار وخفض التصعيد وتبني المسار الديبلوماسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، وسيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها".