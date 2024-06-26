بالأسماء.. تعرض 11 طفلاً للاختناق داخل حمام سباحة في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 11 طفلاً بحالة اختناق داخل حمام سباحة بمركز شباب قرية ميت رومي بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية. وتبين أن الأطفال تعرضوا للاختناق نتيجة استنشاق مادة الكلور بتركيزات زائدة عن الحد المسموح به داخل حمام السباحة. تم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى دكرنس العام بوصول 11 طفلاً مصابين بضيق في التنفس نتيجة استنشاق مادة الكلور أثناء تواجدهم بحمام السباحة بمركز شباب ميت رومي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة كل من:

شعبان محمد المتولي، 10 سنوات

آدم محمود أحمد، 10 سنوات

ريتاج رامي جمال إسماعيل، 14 سنة

رودينا رامي جمال إسماعيل، 10 سنوات

عبدالرحمن نبيل عبدالعزيز عبدالمحسن، 12 سنة

مايا إيهاب حامد محمد، 10 سنوات

ريتال محمد مختار السيد، 10 سنوات

لمي أحمد عوض حسن، 11 سنة

آدم إسلام إسلام أحمد، 10 سنوات

أحمد إسلام إسلام أحمد، 12 سنة

أحمد علي أحمد عطا، 10 سنوات

وتبين تعرض الأطفال للاختناق وضيق في التنفس بسبب استنشاق الكلور أثناء تواجدهم بحمام السباحة بمركز شباب ميت رومي التابع لإدارة شباب دكرنس، نتيجة زيادة تركيز الكلور عن الحد المسموح به.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.