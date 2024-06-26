قبول اعتراف مؤسس ويكيليكس بالذنب في صفقة لحريته

ياسر رشاد - القاهرة - قبل قاضي محكمة اتحادية في سايبان، عاصمة كومنولث جزر ماريانا الشمالية الأمريكية، اعتراف مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج بالذنب في صفقة لتأمين حريته، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست مؤخرا.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، التي نقلت ما تداولته الصحيفة، أكد أسانج خلال جلسة المحكمة إنه أثناء عمله كصحفي، كان يسترشد بالتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير، قائلا: "من خلال عملي كصحفي، شجعت مصدري على تقديم معلومات قيل إنها سرية من أجل نشر تلك المعلومات، وأعتقد أن التعديل الأول للدستور يحمي ذلك".

انتهاك لقانون التجسس



وأضاف أسانج: "أتقبل أن هذا انتهاك لقانون التجسس، وأعتقد أن التعديل الأول للدستور وقانون التجسس يتعارضان، لكنني أتقبل أنه سيكون من الصعب الفوز بمثل هذه القضية في ظل كل الظروف".

وكما نقلت عنه صحيفة واشنطن بوست، اعترف أسانج بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بنشر أسرار عسكرية أمريكية، وسيسمح له اتفاق الإقرار بالذنب بالعودة إلى وطنه أستراليا.

فيما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن الاستنتاج المفاجئ يمكّن كلا الجانبين من ادعاء درجة من النصر، مع قدرة وزارة العدل الأمريكية على حل قضية أثارت قضايا قانونية شائكة دون محاكمة والتي ربما لم تصل أبدًا إلى هيئة محلفين على الإطلاق نظرًا للوتيرة البطيئة لتسليم المجرمين.

قضية تجسس مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج



يشار إلى أن عام 2019، تم وضع أسانج في سجن بلمارش البريطاني بعد إخراجه من سفارة الإكوادور في لندن، وعلى مدى أكثر من خمس سنوات، ظلت واشنطن تحاول ضمان تسليم مؤسس ويكيليكس من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، حيث اتهم بارتكاب جرائم تتعلق بأكبر قضية كشف عن معلومات سرية في التاريخ الأمريكي.