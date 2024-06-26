كوريا الجنوبية تعلق رحلاتها الجوية بسبب بالونات جارتها الشمالية المحملة بالقمامة

ياسر رشاد - القاهرة - استمرار توتر العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، حيث قال مسؤولون اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو، إن الرحلات الجوية المحلية والدولية في مطار إنتشون الدولي الكوري الجنوبي تم تعليقها أو تأجيلها لمدة نحو 3 ساعات بسبب حملة كوريا الشمالية للبالونات المحملة بالقمامة.

ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، أطلقت كوريا الشمالية ليلة الثلاثاء دفعة أخرى من البالونات الكبيرة التي تحمل القمامة إلى كوريا الجنوبية وهي عملية الإطلاق السادسة من نوعها ضد الجنوب منذ أواخر مايو.

وجاءت هذه العملية لليوم الثاني على التوالي، حيث تم إرسال دفعة أخرى من مئات البالونات إلى المناطق الحدودية لكوريا الشمالية ليلة الاثنين أيضا.

بالونات

ومنذ أواخر الشهر الماضي، يُقدر بأن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 2,000 من هذه البالونات في خطوة للتعامل بالمثل ضد المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها المنشقون الكوريون الشماليون والناشطون في الجنوب.

وقالت الشركة المسؤولة بالمطار إنه بسبب البالونات الكبيرة الكورية الشمالية، تم تعليق أو تأجيل عمليات الإقلاع والهبوط للرحلات المحلية والجوية في المطار من الساعة 1:46 صباحا حتى الساعة 4:44 صباحا اليوم الأربعاء بتوقيت كوريا الجنوبية.

وأكدت أنها اتخذت هذا القرار بسبب مخاوف بشأن حوادث السلامة المحتملة التي تنطوي على احتمال امتصاص محركات الطائرات للبالونات، فيما استأنفت جميع الرحلات عملياتها الطبيعية اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت الكوري.

كوريا الشمالية ترسل 350 بالونا محملا بالقمامة لجارتها أمس

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول في وقت سابق من الثلاثاء إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 350 بالونا محملا بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية منذ ليلة الاثنين، وهبط حوالي 100 منها في سيئول والجزء الشمالي من إقليم غيونغغي.

وكانت معظم البالونات تحمل قصاصات ورقية ونفايات، وأظهرت تحليل البالونات التي تم انتشالها أنها لا تحتوي على مواد سامة